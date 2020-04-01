Uyarıları yine dinlemediler! Paralar hesaba yattı, PTT'ye koştular
İhtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başlaması nedeniyle bazı PTT şubelerinin önünde yoğunluk oluştu, vatandaşların 'sosyal mesafe'ye uymaması dikkat çekti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapacağı ödemeler bugün başladı. Vatandaşlar, ödemeleri alacakları PTT şubeleri ve ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Esenyurt, Alibeyköy, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da PTT Şubeleri önünde oluşan kalabalıkta vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkakt çekti. Gaziosmanpaşa PTT şubesi önünde bekleyen Zeynep Akbaş, "Ben içeri girmekten korkuyorum. İşlem yapacağım, gideceğim eve çocuklarım var. Yarım saattir bekliyorum daha da bekleyeceğim herhalde" dedi.
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