Vekiller sınırda büyük tehlike atlattı!

04 Mart 2020 Çarşamba, 14:56

TBMM Göç ve Uyum Komisyonu üyeleri, bu sabah saatlerinde incelemelerde bulunmak üzere gittikleri Edirne’nin Pazarkule Sınır Kapısı’nda büyük tehlike atlattılar. Milletvekillerinin temasları sırasında Yunanistan’dan açılan ateş sonucunda bir mülteci yaşamını yitirirken, beş mülteci yaralandı.

Türkiye’den, Yunanistan'a geçmek üzere sınıra yığılan mültecilere komisyon üyesi milletvekillerinin incelemeleri sırasında, Yunanistan sınırından mültecilerin üzerine silahla ateş edilerek, yoğun gaz bombası atıldı.

VEKİLLER BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

Yaşanan arbede arasında kalan milletvekilleri, şahit oldukları görüntüler karşısında şok olduklarını vurgularlarken, tam bir insanlık dramı ile karşı karşıya geldiklerini söylediler.

Komisyon üyesi CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal o anları cep telefonu ile kaydererek yayınlarken, ANKA Haber Ajansı’na açıklamada bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’da yaşananları "tam bir rezalet" olarak nitelendirirken, gözlerinin önünde bir mültecinin göğsünden yaralandığını söyledi.

Savaş alanı gibi görüntülere şahit olduklarını kaydeden Gergerlioğlu, Yunanistan tarafından mültecilere gerçek mermilerle ve yoğun gaz bombası ile müdahale edildiğini vurgularken, Türk polisinin yaralanmaların önüne geçmek için sınırda yığılan insanları uzaklaştırması gerektiğini söyledi.

TBMM İNSAN HAKLARI KOMİSYON ÜYELERİ DE ORADAYDI

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki 8 milletvekilinden oluşan heyetin inceleme ziyareti gerçekleştirmek üzere bugün kente geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Sayın Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki 8 Milletvekilinden oluşan heyet inceleme ziyareti gerçekleştirmek üzere 4 Mart 2020 Çarşamba günü ilimize gelmiştir. Program dahilinde saat 11.00'de Pazarkule Kara Hudut Kapısında Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin toplu olarak bulunduğu alanda komisyon üyelerince yapılan inceleme sırasında; Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapımız arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucunda göçmenlerden 3'ü ayağından, 1'i kasık bölgesinden, 1'i kafasından ve 1'i de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu toplam 6 erkek şahıs yaralanmıştır. Göğüs bölgesinden yaralanan şu an için kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir."

ŞENTOP’TAN KOMİSYON ÜYELERİNE GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Pazarkule Sınır Kapısı’nda, Yunistan tarafından ateş edilerek, gaz bombası atılması sonucunda büyük tehlike atlatan Komisyon üyesi milletvekillerini TBMM Başkanı Mustafa Şentop telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.