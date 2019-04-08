“Halkıma teşekkür etmekten daha doğal ne olabilir”

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası İstanbul'da asılan pankartlarla ilgili "Yasalara aykırı değilse kimsenin söyleyecek bir şeyi yoktur. "Niçin Teşekkürler İstanbul pankartı yazıldı" diye soruyorlar. Seçimin neticesinde diyelim ki ben genel başkanım. Biz bu seçimde her türlü iradesini ortaya koyan halkıma teşekkür etmekten daha doğal ne olabilir. Bay Kemal de bunu yapabilir. Teşekkürler demeyebilir ama İstanbul kazandı diyebilir." ifadelerini kullandı.