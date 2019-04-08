Antalyalılar meydana akın etti... Muhittin Böcek mazbatayı aldı

CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek ve yine CHP’den Konyaaltı Belediye Başkanı seçilen Semih Esen mazbatalarını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende İl Seçim Kurulu Başkanı Güray Berkay’ın elinden mazbatasını aldı. Böcek, mazbatasını havaya kaldırarak kendisine büyük ilgi gösteren kalabalığı selamladı.

CHP’den Konyaaltı Belediye Başkanı seçilen Semih Esen de mazbatasını Konyaaltı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sami Yalçın’dan aldı.

Ardından Konyaaltı Belediyesi Meclis üyelerine mazbataları verildi.

MUHİTTİN BÖCEK'TEN DEVALDI

CHP’den Konyaaltı Belediye Başkanlığına seçilen Semih Esen, görevini yine CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Muhittin Böcek’ten devraldı.

BÖCEK'TEN AÇIKLAMA

Konyaaltı Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen törende konuşan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmetini devam ettirmek üzere 99 gün önce yola çıktığını ve tam 100’ncü günde yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Milletin desteğiyle 714 bin 224 oyla büyükşehir belediye başkanlığına seçildiğini kaydeden Böcek, "25 yıldır belediye başkanlığı yaptım, gece gündüz koştum, vatandaşlarımıza vefa borcumu ödedim. Kimseyle kavga etmeden yanlış yapmadan bugünlere geldik. Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini Semih Esen’e huzur ve mutluluk içinde devrediyorum. Esen’le aynı azim ve kararlılıkla, büyükşehirle birleşmiş Konyaaltı’na da güzel hizmetler yapacağız. Kimseyi ötekileştirmeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Zaman iş zamanı"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise 25 yıl boyunca yaptığı hizmetler nedeniyle Böcek’e teşekkür etti. Büyük bir bütünlükle 19 ilçede hak, hukuk, adalet çerçevesinde güzel hizmetler yapacaklarını ifade eden Esen, "Bizler halkın umudu olmuş insanlarız. Ülke genelinde siyasette umut rüzgarıyız. Sorumluluğumuzun bilincini asla unutmayacağız. Daha güzel yarınlar ve daha parlak Türkiye için çalışacağız. Zaman konuşma değil, iş zamanı" diye konuştu.