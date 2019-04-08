AKP’li Yavuz FETÖ gecesinde

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un FETÖ’nün düzenlediği Türkçe Olimpiyatları’na katıldığı görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul’daki sürece ilişkin dün yaptığı açıklamada özellikle Büyükçekmece’ye yönelik usulsüzlük iddialarını yineleyen ve “sandık başkanları arasında FETÖ’cülerin olabileceğini” ima eden Ali İhsan

Yavuz’un FETÖ’nün düzenlediği Türkçe Olimpiyatları’nda sahneye çıkarak organizasyona destek verdiğine dair görüntüler ortaya çıktı. Oda TV’nin haberinde; Yavuz’un FETÖ ve AKP arasında baş gösteren dershane kavgası sürerken FETÖ’nün Rusya’daki kurban kampanyasına destek olmak için Moskova’ya gittiği de yer aldı.