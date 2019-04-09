TRT'nin Fatih Mehmet Maçoğlu videosu dikkat çekti

TRT World, “Türkiye’nin ilk komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile tanışın” başlığıyla bir video yayınladı.

31 Mart yerel seçiminde TKP'den aday olan Fatih Mehmet Maçoğlu Tunceli Belediye Başkanı oldu.

TRT World , 'Komünist başkan' lakabı ile tanınan Fatih Mehmet Maçoğlu için dikkat çeken bir video paylaştı.



“Türkiye’nin ilk komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile tanışın” başlığıyla yayınlanan videoda, Maçoğlu’nun Tunceli Belediye Başkanı seçildikten sonra yaptığı konuşma ve kutlamalar, “Birlikte Dersim’i Türkiye’de model yapabiliriz” dediği konuşma yer alıyor. 50 yaşında olan Maçoğlu'nun sağlık çalışanı olduğu, 2014-2019 yılları arasında Ovacık Belediye Başkanlığı'ndaki faaliyetleri, yöneticiliğinin şeffaf olduğu, halkla iç içe olduğu belirtiliyor.

7 Nisan'da yayınlanan video binlerce beğeni aldı ve paylaşıldı.