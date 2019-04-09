2 saat süren doğum operasyonu, Umut Ege bebeği komalık etti

Ankara'da öğretmenlik yapan Figen Altun'un sağlıklı hamilelik dönemi geçirdikten sonra yaklaşık 2 saat süren normal doğum operasyonuyla dünyaya gelen bebeği Umut Ege, 1 ayı aşkın süredir yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Normal doğum yaptırmakla ünlenen, özel hastanedeki kadın doğum uzmanı N.F.'nin, bebeğin iri olmasına rağmen sezaryene yönlenmediğini öne süren Altun, bunun sonucunda doğumda gelişen komplikasyonlarla çocuğunun beyninde hasar oluştuğunu söyledi. Figen- Onur Altun çifti, doktor ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.