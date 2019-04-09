AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan YSK ve İstanbul açıklaması

Seçimden bir hafta önce, 'dünyanın en güvenli seçimini yapıyoruz' diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, düzenlediği basın toplantısında kendileri hariç herkesi suçladı. Yavuz, İstanbul'un 38 ilçesinde sayım yapılmaması kararını veren YSK'yi eleştirdi, sandık başkanlarını organize suç örgütüne üye olmakla suçladı. Büyükçekmece'de seçmen kütüklerine itiraz etmeyen teşkilatı için 'O kadar yere kısa sürede bakamazlardı' diyen Yavuz, 'Sandıklarda bulunan beş parti temsilcisi varken nasıl oyların nasıl değiştirildiği?' sorusuna net yanıt veremedi.