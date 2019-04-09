"İki oyuncu sahada mızıkçılık yapıyor"

Resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, açıklama yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'yeniden seçim yapılabilir' sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Maç yaparsınız mızıkçı rakibiniz vardır 'bana ne bana ne' der ya böyle bir şey bu. Vallahi ben gülüyorum. VAR sistemi kabul etti, hakem golü verdi. Her iki takımın taraftarı alkışlıyor. İki oyuncu sahada mızıkçılık yapıyor. Bazı sözleri anlayamıyorum. Literatürüm yetmiyor. O zaman biz her iki ayda bir seçim yapalım. 5 senede 7 seçim yaptı. Ekonomisi yandı bitti kül oldu. İnsanlar partizanlaştı. Bıraksınlar da bu insanları eğitelim. Sokakla toplumla ilgilenin." dedi.