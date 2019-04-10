Geçerli oy, geçersiz oy tartışmalarına son verecekler!

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir AR-GE firması tarafından yapılan oy sayım programı, geçerli ve geçersiz oyları ayırt edebiliyor. Program dakikada 300 oy sayabiliyor.

Edremit ilçesinde AR-GE firması sahibi Faruk Durukan yaptığı buluşlara bir yenisini daha ekledi. Son günlerde geçerli ve geçersiz oy iddiaları üzerine ekibi ile çalışma başlatan Faruk Durukan, tamamen yerli ve milli imkanlar ile bir yazılım yaptı. Yapılan yazılım oy pusulalarını optik olarak tarayıp geçerli ya da geçersiz olarak tanımlayabiliyor. Milyonda bir yanılma payı olan sistem ayrıca oyları partilere göre de tasnif edip süratle seçimi sonlandırabiliyor.

Çalışma hakkında bilgi veren Faruk Durukan “Bizim şirketimiz bir AR-GE şirketidir. Bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Seçimlerde geçerli oy geçersiz oy tartışmaları en gelişmiş kabul edilen Amerika’da da oluyor. Biz bu meseleyi sonlandırmak için bir sistem geliştirdik. Bunun hata payı milyonda bir. Çok hızlı okuma verilerine sahip. Geçerli geçersiz oy, kaç oy hangi partiye gitti, toplam oy miktarı ve toplam oy dağılımlarını hesaplıyor. Dakikada 3-4 yüz oy okuyabilecek sistemler çok rahatlıkla yapılabiliyor. Bir dahaki seçimlerde bu tip teknolojilerden Yüksek Seçim Kurulu’nun faydalanmasında büyük fayda görüyoruz. Bunu yapabilecek bilgi ve kabiliyete sahip olduğumuzu gösteriyoruz. Yerli imkanlar ile milli imkanlar ile bunu yapabiliyoruz” dedi.