ABD’de yük treni raydan çıktı

ABD’de kereste taşıyan bir yük treni raydan çıktı. Yük treninin 3 vagonunun devrilmesi ile gerçekleşen kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.



Yerel medya, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Dickson şehrinde dün meydana gelen kazada kereste taşıyan bir yük treninin raydan çıktığını ve 3 vagonunun devrildiğini duyurdu. Yük treninin Scranton’dan Carbondale’e hareket ettiği belirtildi. Trenin raydan çıkma nedeninin henüz belirlenemediği ve yaşanan kazada kimsenin zarar görmediği belirtildi. Çevredeki trafiğin aksadığı belirtilirken; kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.