Sevgilisiyle kavga etti, aracıyla denize uçtu

Silivri'de sevgilisiyle kavga edip alkol aldığı iddia edilen şahıs aracıyla denize uçtu. Olayı gören ve büfede çaycılık yapan bir vatandaş denize atlayarak sahsı boğulmaktan son anda kurtardı.



Olay, İstanbul’un Silivri ilçesi Dalgakıranlar mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sevgilisiyle tartışan İ.C.K. aracıyla deniz kenarına gelerek içki içmeye baladı. İ.C.K. bir süre sonra aracıyla birlikte denize uçtu. Otomobilde sıkışan sürücünün yardımına sahilde büfede çaycılık yapan bir genç yetişti. Aracının içinde sıkışan ve aracın içinden kurtulamayan şoförü kurtarmak için denize atlayan genç uzun uğraşlar sonrasında çıkarmayı başardı.



Uzun süre sonra kendine gelen İ.C.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Vinç yardımıyla denizden çıkartılan 59 FG 737 plakalı aracın içerisinden alkol şişelerinin denize savrulması gözden kaçmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri denize düşen şahsa alkolmetre üfletmek için yoğun çaba sarf ettiler. Polislerin çabası yeterli olmayınca şahıs Silivri Devlet Hastanesine götürüldü.



Sürücüyü denizden kurtaran genç, "Çay yapıyordum müşterilere. Arabanın buradan hızlı şekilde geçtiğin gördüm. Tam düşecek derken kaydı denize düştü. Koştuk baktık adam çırpınıyor içeride sıkışmış. Atladım suya çektim çıkarmayı başardım" ifadelerini kullandı.