Yeni muhtar hayatının şokunu yaşadı!

Bursa'da 31 Mart seçimlerinde muhtar seçilen Coşkun Yıldız, görevinin ilk gününde hayatının şokunu yaşadı. Mazbatasını alarak muhtarlık binasına gelen Yıldız, önceki muhtarın içerideki tüm malzemeleri aldığını görünce mutluluğu hüzne döndü.



İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde 31 Mart mahalli seçimlerinde muhtarlık için girdiği yarışta 200 üzerinde oy farkıyla 25 yıllık muhtarı deviren yeni muhtar Coşkun Yıldız, dün düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Sabah muhtarlık binasına gelen Yıldız hayatının şokunu yaşadı. Yeni Muhtar bir önceki muhtar Harun Yıldız'ın eşyalarla mobilyaların vatandaşlar tarafından kendisine hediye geldiğini gerekçe göstererek boşalttığını iddia etti. Yıldız, "Kapıyı açınca şok oldum. Eski muhtarın bir büyük olarak çiçekle beklemesini beklerdim. Ama içeride sadece belediyenin verdiği bilgisayarı bırakmış. Diğer eşyaları hepsini almış. Şu an herkes mağdur oldu. Eski muhtarımız azalara ve soranlara, 'insanlar hediye verdiler benden geri istedikleri için bende geri verdim' demiş. Yapacak bir şey yok artık bende iş adamlarımızdan bu konuda destek istiyorum" diye konuştu.