A Haber hayali seçmen iddialarına son noktayı koydu!

Büyükçekmece'de AKP'nin itirazlarıyla gündeme gelen 'hayali seçmen' konusuna 31 Mart seçimlerinden önce A Haber son noktayı koymuştu. A Haber'de yayınlanan haberde 'hayali seçmen' konusu işlendi. Haberde AKP YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, 'hayali seçmen' iddialarına tepki gösteriyor ve "Seçim öncesi ne kadar gölgelersek seçim sonrası mağlubiyetimize o kadar kendi seçmen tabanımız anlamında meşru hale getiririz düşüncesindeler. Herkesin bir vatandaşlık numarası olduktan sonra mümkün değil yani. Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nden bilgi notu isteseler, bu söyledikleri iddianın boş olduğunu hep görecekler" diyor. Tartışmaların büyümesiyle sosyal medyada bu video tekrar gündem oldu.