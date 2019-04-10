Yolda yürürken hem arkadaşından hem çantasından oldu

Antalya’da çantasının alınıp, arkadaşının kaçırıldığını iddia eden Kırgız kadın polise başvurdu.



Olay saat 15.30 sırasında Kızılsaray Mahallesi 60 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kırgızistan uyruklu A.J, isimli kadın İstanbul’dan gelen kız arkadaşı yine Kırgızistan uyruklu P.H. ile gezmeye çıktı. İki arkadaş ara sokağa girdiklerinde yanlarına gelen bir otomobilden inen kişi P.H’yi zorla araca bindirip uzaklaştı. Ortak kullandıkları arkadaşının çantasında bir miktar parası ve pasaportu giden genç kadın hemen durumu polise bildirdi. Kırgız kadının ifadesinde başvuran polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.