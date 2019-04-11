AKP'li yurttaşın isyanı: Seçim yenilenirse...

Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı inceleme üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sabah saatlerinde yaklaşık bin 500 polis, seçim öncesi ilçede adres kaydı yaptırdığı iddia edilen kişilerin belirtilen adreslerde oturup oturmadığını kontrol etmek üzere ellerinde bulunan adreslere gitti. AKP'ye oy verdiğini söyleyen bir yurttaşın duruma isyanı ise sosyal medyada gündem oldu.



Yol Tv'ye konuşan ve seçimlerde AKP'ye oy verdiğini söyleyen yurttaş,"yeniden seçim olursa Millet İttifakı'na oy vereceğim. Çıkana saygı duymak lazım. Bu kadar basit" dedi. Yurttaşın isyanı sosyal medyada büyük ilgi gördü.