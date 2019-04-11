Başkan Akgün'den çarpıcı açıklamalar

AKP'nin YSK'ye yaptığı başvuru ile gözlerin çevrildiği Büyükçekmece'de yaşananlara ilişkin Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün açıklama yaptı.
Dr. Akgün'ün açıklamalarında satır başları:
'10 yaşındaki çocuğa seçmen misin?' demek hangi vicdana sığar Bu sorular içinde özellikle hangi partiye oy verdin demek hangi vicdana sığar Bu sorgulamalardan vatandaşımız rahatsız. Buna 21. yüzyılda zulüm denmez mi? 4 günden bu yana 100'den fazla milletvekilimizle Büyükçekmece'de buna karşı çıkmaya çalışıyoruz.
Büşükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, hiç bir şekilde şeçmen hareketi olammıştır. 2014'ten bu yana seçmen artışı 3 bin 4 bin civarındadır. Bu şehirde yazın 1 milyon kişi yaşar. Atilla bizim en küçük seçmenimiz. Polis kayıtlarına göre seçmen yapılmaya çalışılıyor. Bunun gibi burada bir çok vatandaş var. Bunlar gibi binlerce seçmen var. Hepsini kayıt altına aldık.
11 Nisan 2019 Perşembe, 13:07