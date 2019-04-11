Başkan Akgün'den çarpıcı açıklamalar

AKP'nin YSK'ye yaptığı başvuru ile gözlerin çevrildiği Büyükçekmece'de yaşananlara ilişkin Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün açıklama yaptı.



Dr. Akgün'ün açıklamalarında satır başları:



'10 yaşındaki çocuğa seçmen misin?' demek hangi vicdana sığar Bu sorular içinde özellikle hangi partiye oy verdin demek hangi vicdana sığar Bu sorgulamalardan vatandaşımız rahatsız. Buna 21. yüzyılda zulüm denmez mi? 4 günden bu yana 100'den fazla milletvekilimizle Büyükçekmece'de buna karşı çıkmaya çalışıyoruz.



Büşükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, hiç bir şekilde şeçmen hareketi olammıştır. 2014'ten bu yana seçmen artışı 3 bin 4 bin civarındadır. Bu şehirde yazın 1 milyon kişi yaşar. Atilla bizim en küçük seçmenimiz. Polis kayıtlarına göre seçmen yapılmaya çalışılıyor. Bunun gibi burada bir çok vatandaş var. Bunlar gibi binlerce seçmen var. Hepsini kayıt altına aldık.