Sunucu Ezgi Sertel'in zor anları

Bir dönem Lezzet Haritası programındaki performansıyla capslere konu olan sunucu Ezgi Sertel, yeni programında bir ineğin doğumuna şahit oldu ve yaşadığı zor anlara ilginç bir tepki gösterdi.



Lezzet Haritası programıyla tanınan Ezgi Sertel, Star TV ekranlarında yeni bir programa başlıyor. Ünlü sunucu Ezgi Sertel, bir ineğin canlı doğumuna şahit oldu ve yaşadığı zor anlara ilginç tepkisiyle gündem olmayı başardı.



PROGRAM BAŞLAMADAN GÜNDEM OLDU



Star TV'de4 hamarat gelinin kayınvalidesiyle dev bir çiftlikte maharetlerini göstereceği Anneler ve Gelinler'de sunuculuk yapacak olan Ezgi Sertel, daha program başlamadan gündeme oturdu.