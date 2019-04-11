Yandaş A Haber muhabiri ısrarla sordu, İmamoğlu tek tek yanıtladı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, yandaş A Haber muhaberinin ısrarlı sorularına tek tek yanıt verdi.



Yandaş A Haber muhabiri, İmamoğlu'na "145 yıllık demokrasi mücadelesi veriyoruz" sözleriniz ile neyi kastettiniz? diye sordu. İmamoğlu, soruya "yaklaşık 145 yıldır dediğim şey Osmanlı döneminin sandıkla ve seçimle tanıştığı gün 1. Meşrutiyet'tir. Demokrasi denince akla başka ne gelebilir? 143 yıl biraz fazlası, benim yaklaşık dememin kastı bu. Burada ne aradığınızı ben bilemem. Benim anlattığım net bu bir meşrutiyetin ilanıdır. Demokrasi mücadelesidir, sandık mücadelesidir. Abdülhamit Han o dönemde buna fırsat tanımıştır. Toplumun demokrasiyle tanışmasına fırsat tanımıştır." diye yanıt verdi.



A HABER MUHABİRİNDEN İKİNCİ SORU



Daha sonra tekrar söz alan A Haber muhabiri bu sefer "Geçen gün bazı medya gruplarını hedef aldınız bu tehdit olarak değerlendirildi ne söylemek istersiniz?" diye sordu.



İmamoğlu soruya yanıt olarak "Benim ruhumda tehdit, öfke, kin olmaz. Hiç olmadı. Allah ruhunda kin ve nefret olan insanlardan bu toplumu korusun. Çok itibarlı ailelersiniz dedim. İtibarınızı zedelemeyin dedim. Bu bir hatırlatmadır, saygı duyduğum için yanlış yapmamalarını dilediğimi ifade ettim. Basının neyi gösterip göstermediğini siz ölçüyorsunuz zaten. Anlayan anlamıştır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.