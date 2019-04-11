Erdoğan'dan Sudan'daki gelişmelere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore ile Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Sudan'daki gelişmelere ilişkin "Malumunuz darbe ile gelmiş bir siyasetçi değilim. Belediye başkanlığından bu yana sürekli sandıkla gelen ve darbe ile muhatap olan bir siyasetçiyim. Ne yazık ki darbeye karşı olduklarını söyleyenlerin darbecilerle nasıl koyun koyuna iş tuttuklarını da görüyoruz. " dedi.