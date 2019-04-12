Mansur Yavaş'tan dikkat çeken talimat

Yerel seçimlerden başarıyla çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk görev gününün akşamında Ulus meydanında bulunan Atatürk Heykeli'ni temizletti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk görev gününün akşamında Ulus meydanında bulunan Atatürk Heykeli'ni temizletti.Melih Gökçek ve Mustafa Tuna dönemlerinde bakımsızlıktan kirlenen, tarihi Atatürk Heykeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatının ardından itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.
12 Nisan 2019 Cuma, 10:47