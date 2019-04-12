AKP'li yurttaş isyan etti: Artık oy vermeyeceğim!

31 Mart seçimlerinin ardından tenceresinin kaynamadığını söyleyen AKP'li bir yurttaş " AKP'ye artık oy vermeyeceğim" diye isyan etti.



Yol Tv muhabiri sokaktaki yurttaşa, "Sizce CHP seçimlerde hile yapmış olabilir mi?" diye sordu. AKP'li yurttaş soruya "Bence olamaz. Ak parti kaybettiği için sıkıntıya girdi. Böyle davranmaya başladı, niye sıkıntıya girdiğini bir düşünsün! Tepki oyları onu mahvetti." diye yanıt verdi.



Sözlerine devam eden yurttaş, "Ben Ak Partili olarak Ak Parti'yi protesto ediyorum. Artık oy vermeyeceğim. Ülkenin halini hiç görmüyorlar. Maksatları koltuk kavgası, bizi düşünen var mı? Ben marketten elim boş çıkıyorum, Emine Hanım'ın mutfağında kriz yok. Malesef biz tenceremizi kaynatamıyoruz" diye isyan etti.