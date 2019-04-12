'Sessizliğe' İmamoğlu'ndan 30 saniyelik yanıt

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin "Rakipleriniz tarafından bir sessizlik var" sorusuna İmamoğlu, "Bilemiyorum yani gerçekten aklımın ermediği sözler çıkıyor oradan bazen. Genel Başkan Yardımcıları ve ya bazı yetkililer öyle açıklamalar yapıyorlar ki ben de onları şaşkınlıkla takip ediyorum. Yani söylediğimiz bazı sözleri çarpıtmak gibi... Şu an ne düşünüyorlar bilemem. Ben zaten onlara gözümü ve ya kulağımı çevirmiş değilim. Benim gözüm, kulağım Yüksek Seçim Kurulu'nda." diye yanıt verdi.