Hırsızlıktan aranan hükümlü, kapının arkasında bulundu

KAYSERİ'de hakkında 'hırsızlık' suçundan 1 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdal Y. (44), annesinin evine yapılan operasyonda, saklandığı kapı arkasında yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan 1 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdal Y.'nin annesi Ayşe Y.'nin yanında kaldığını tespit etti. Eve baskın yapan polise anne Ayşe Y., oğlunun evde olmadığını söyledi. Buna rağmen evde arama yapan polis, Erdal Y.'yi, oturma odasının kapısının arkasında saklanırken buldu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.