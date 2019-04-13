Sandık nöbetine koştular! Çiftin konuşması sosyal medyada gündem oldu

Maltepe'deki oy sayımında sandık nöbetine koşan çiftin "İmamoğlu'ndan başka şansımız yok. Biz bunu çalarak değil alın teri ile aldık" sözleri sosyal medyada gündem oldu.



AKP’nin itirazının ardından günlerdir oyların yeniden sayımının sürdüğü Maltepe’de süreci uzatmak isteyen AKP ve MHP’liler dün akşam kavga çıkardı. Oy sayımına müdahaleyi duyan bir çift hemen olay yerine koştu. İçeride çocukları ve arkadaşlarının olduğunu söyleyen çift AKP ve MHP'lilerin oy sayımı durdurduğunu kendilerinin de nöbette olduğunu ifade etti.



Yol TV'ye konuşan çift, "1 değil ,14 bin oy almışız vermiyorlar, kabullenmiyorlar. 365 gün de olsa bekleyeceğiz, 3 yıl da olsa 4 yıl da olsa bekleyeceğiz" dedi. "Büyükşehir başkanımız Ekrem İmamoğlu başka şansımız yok!" diye vurgu yapan yurttaş sözlerini "Biz bunu çalarak değil alın teri ile aldık" diye bitirdi. Çiftin konuşması sosyal medyada büyük ilgi gördü.