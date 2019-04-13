Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte dev kaplumbağa Tuki'nin derbi tahmini...

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nın en yaşlı sakini olan dev aldabra kaplumbağası Tuki, kendisi için düzenlenen 99'uncu yaş günü partisinde, yarın oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin galibinin Galatasaray olacağını tahmin etti.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda yaklaşık 20 yıldır yaşamını sürdüren ve ortalama ömürlerinin 250 yıl olduğu belirtilen Tuki isimli dev kaplumbağanın 99'uncu yaş günü nedeniyle hayvanat bahçesi çalışanları, ziyaretçiler ve basın mensuplarının da katıldığı doğum günü partisi düzenlendi.

Bugüne kadar son dünya Dünya Kupası finali de dahil, 5 önemli maç hakkında tahminde bulunan ve müsabakaların da galibini bilen kaplumbağa Tuki, doğum günü partisinden önce de yarın oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe müsabakası için tahminde bulundu. Önüne konulan iki takımın renklerinden oluşan futbol toplarından Galatasaray topuna yönelerek, derbinin galibinin sarı-kırmızılı takım olacağına işaret eden kaplumbağa Tuki’ye önceden hazırlanan ve içerisinde en sevdiği roka, karnabahar ve maydanozdan oluşan doğum günü pastası verildi.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Genel Müdür Yardımcısı Simge Atasoy, "Hayvanat bahçesi olarak bizim yıllardır bir geleneğimiz var. Tuki, derbi öncesi tahminde bulunuyor, Galatasaray- Fenerbahçe olsun, Dünya Kupası olsun, birçok derbi öncesi bu tahminleri yaptık. Bugün de Pazar günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçı öncesi bir tahmin yapmasını istedik ve bu da aynı zamanda doğum gününe denk geldi. Tuki, yaptığı tahmin sonucunda Galatasaray’ın yeneceğini işaret etti. Bazı arkadaşlar mutlu oldu, bazıları bu durumdan mutsuz. Bu sene de tutturacağına inanıyoruz. Ayrıca hayvanat bahçesinde nesilleri tükenmek üzere olan 60’a yakın tür bulunuyor. Tuki de onlardan biri" dedi.