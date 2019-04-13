Pos makinesiyle taksitli fuhuş yaptılar

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Son Durak" isimli operasyonda çoğunluğu yabancı uyruklu 13 kadına işlem yapıldı. Fuhuş yapan kadınların nakit parası olmayan müşterilerine de pos makinesiyle taksit imkanı sağladığı tespit edildi.



Balıkesir merkezli İzmir, Konya, Yalova ve Bursa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı fuhuş operasyonunda Kırgızistan, Ukrayna, Rusya ve Özbekistan ile Türk vatandaşlarının arasında bulunduğu 13 kadın ve 42 şüpheli yakalandı. Ahlak Büro Amirliğine getirilerek sorguları gerçekleştirilen kadınların sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı, yakalanan diğer 42 şüpheliden 33'ünün ise adliyeye sevk edileceği bildirildi. Öte yandan kadınları fuhuş amaçlı pazarlayan kişilerin sosyal medya üzerinden müşterilere kadınların fotoğraflarını gönderdiği ve seçilen kadın üzerine fiyat anlaşması yaparak post makinesiyle taksit yaptığı tespit edildi.



Yapılan operasyonda kadınların üzerinden pos makinesi, 25 adet cep telefonu, 3 bin 900 dolar, 4 bin 925 Türk lirası, 870 somu (Kırgızistan parası) ve çok sayıda cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi. Şahıslar işlemlerinin ardından adliye çıkarılacak.