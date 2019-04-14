Bu görüntüler yeniden gündeme geldi: Atatürk, ABD Büyükelçisi ile Fransızca konuşuyor

Atatürk'ün Fransızca konuştuğu videolar sosyal medyada yeniden gündeme geldi.





Fransız Film Arşivinden Afet İnan, M. Kemal Atatürk ve ABD Büyükelçisi Joseph Grew'in görüntüleri çıktı. 11 Kasım 1930'da Ankara'da Atatürk, elçiyle Fransızca konuşuyor. M. Kemal Atatürk, ABD Büyükelçisi Joseph Grew'i sonradan adı Atatürk Orman Çiftliği olacak olan "Orman Çiftliğinde" gezdiriyor. Hayvanları bizzat kendisi inceleyip bilgi alıyor.



Twitter'da Murad Çobanoğlu tarafından paylaşılan görüntüler büyük ilgi çekti.