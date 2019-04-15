Erdoğan'ın Sisi ve Esad benzetmesi yeniden gündem oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu 22 Haziran 2014 tarihinde yaptığı konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Erdoğan'ın yeniden gündem olan sözleri şu şekilde:



"Türkiye'de iktidarın yolu sandıktan geçer"



Türkiye'de iktidarın yolunun sandıktan geçer. Bazı okur yazar olduğunu iddia edenler televizyonlarda yorum yapıyorlar, 'Demokraside her şey sandık değildir'. Kusura bakma, demokraside evet her şey sandıktır. Buradan geçer bu iş. Eğer siz sandığı kabul etmiyorsanız sizin demokrasiniz Sisi'nin demokrasisi olur. Öyle bir arayış içerisindeyseniz onu bilemem.Ama biz öyle bir arayış içinde değiliz.

"Demokrasi Esed'in demokrasisi mi?"

Yüzde 90 ile oylamaya katıldı millet, bütün belediyelerini seçti.Mesele bu. Ne oldu, 4 saat içinde biz netice aldık. Ama bu beyler yeri geliyor 1 hafta, 2 hafta, 1 ay... Sandıklar sayılıyormuş, nasıl sayılıyorsa. Demokrasi Esed'in demokrasisi mi? Bunu mu isteyeceğiz, bunu mu arıyoruz? Hayır. Biz şu anda dünyada bunun en iyi mücadelesini veren ülkeyiz.