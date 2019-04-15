Raylara düşen görme engelli adamı son anda kurtardılar

ABD'de görme engelli bir adam, metro istasyonunda raylara düştü. Talihsiz adama tren altında kalmaktan vatandaşlar kurtardı.







Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde yer alan Bethesda'da Medical Center Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Sabah 08:00 sularında gerçekleşen ve güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda, görme engelli adamın bekle çizgisinin ötesine geçtiğini fark etmeyerek bir anda raylara düştüğü görülüyor. Durumu fark edenler hızla adamın yanına koşarak onu bekleme alanına çekti. Görme engelli adamın yukarı çekilmesinden 20 saniye sonra ise metro treni durağa geldi.