Acun Ilıcalı o isimle anlaştı!

Acun Ilıcalı, Instagram hesabı üzerinden sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanacak yeni diziyi duyurarak, "Cansu'yu aldık, bu bize yeter" ifadelerini kullandı.

Son dönemde yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği "Survivor Türkiye-Yunanistan" yarışmasıyla gündemde olan Acun Ilıcalı yeni projesini açıkladı.

"MUHTEŞEM ÜÇLÜ BULUŞTUK"

Acun Ilıcalı, Instagram hesabı üzerinden sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanacak yeni diziyi duyurdu. Ilıcalı, "Şu anda muhteşem üçlü buluştuk. Hayırlı olsun. Cansu Dere, Fatih Aksoy'un yapımcılığında çok güzel bir diziyle TV8 ekranlarında olacak. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Fatih abi sana da teşekkürler" ifadelerini kullandı.