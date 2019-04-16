Denizli'deki feci kaza anı kamerada

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, öğrencileri taşıyan tur otobüsü kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 22'si öğrenci, 34 kişi yaralandı. Antalya yönünden gelen henüz sürücüsü belirlenemeyen Öz Antalya Tur'a ait 07 GCR 07 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada, otobüste bulunan 22 ortaokul öğrencisi, 4 öğretmen, 5 veli, 1 rehber ve 2 şoför yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan 1’i ağır 34 yaralı, çevre hastanelere kaldırıldı.