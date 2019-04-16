Diyarbakır’da yolcu midibüsü devrildi: 1’i ağır 13 yaralı

Diyarbakır’da yağış nedeniyle kontrolden çıkan yolcu midibüsü devrildi, 1’i ağır 13 kişi yaralandı.



Kaza, Diyarbakır-Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 BIM 962 plakalı yolcu midibüsü şoförü, aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu midibüs, yoldan çıkarak yan yattı. Olay yerinden geçen sürücülerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. 1’i ağır 13 kişinin yaralandığı kazada 112 sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları Kocaköy ve Diyarbakır’daki hastanelere kaldırdı.



Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre durdu. Aracın çekilmesinin ardından trafik tekrar açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.