Ölüme böyle uçtular... Atladıkları son anların görüntüsü ortaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, birlikte atlayış yaptığı Türk yamaç paraşüt pilotu Mustafa Kemal Öztürk ile birlikte hayatını kaybeden Pakistan uyruklu Zarak Zaheer’in 1200 metreden atladıkları son anların görüntüsü ortaya çıktı.



Babadağ’ın 1200 metre yüksekliğindeki pistten uçuş için atlayış yapan tandem paraşüt pilotu Mustafa Kemal Öztürk ile yabancı uyruklu yolcusu, beraber havalandıktan kısa bir süre sonra belirlenemeyen bir nedenle kayalıklara düşerek hayatını kaybetmişti. Jandarmanın cenazelerin yerini drone kullanarak tespit etmesinin ardından bölgeye ulaşan ekipler, hayatını kaybeden yabancı amatör paraşütçünün 27 yaşındaki Pakistanlı Zarak Zaheer olduğunu tespit etmişti.



Kara yoluyla güçlükle ulaşılan cenazelerin, düştükleri yerden karayoluyla alınmaları mümkün olmadığı için günün ağarması beklendi. Cenazeleri almak için sabah Aydın’dan kalkan askeri helikopter hava muhalefeti nedeniyle geri dönmek zorunda kalındı.



Öte yandan, birlikte atlayış yaptığı Türk yamaç paraşüt pilotu Mustafa Kemal Öztürk ile birlikte hayatını kaybeden Pakistan uyruklu Zarak Zaheer’in 1200 metreden atladıkları son anların görüntüsü ortaya çıktı. Olumsuz bir hava koşulunda atlayış yapan ikilinin bir süre sonra yoğun sis içerisinde kaybolmaları görüntülere yansıdı.

Cenazeleri kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.