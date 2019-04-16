10 bin liralık otomobille drift yaptı 7 bin 710 lira ceza yedi

EYÜPSULTAN'da asker uğurlaması sırasında yolu kapatarak drift yapan trafik magandası yakalandı. Ehliyetine el konulan şüpheliye çeşitli suçlardan toplam 7 bin 710 lira trafik cezası yazıldı. Şüphelinin kullandığı otomobilin piyasa değerinin 10-11 bin lira olduğu belirtildi.

İstanbul'da sosyal medya hesaplarında yayılan görüntülerde arkadaşlarını askere uğurladıkları anlaşılan gençler karayolunu bir süreliğine trafiğe kapatarak, otomobille dakikalarca drift yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Otomobili kullanan T.D. gözaltına alındı. Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Atıf Ödül Polis merkezine getirilen şüpheliye, herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesinden 5 bin 10 lira, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 1698 lira, mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olmasından 1002 lira olmak üzere toplam 7 bin 710 lira para ceza kesildi. Şüphelinin kullandığı otomobilin piyasa değerinin 10-11 bin lira olduğu belirtildi.

OTOMOBİLE EL KONDU

Öte yandan sürücü T.D.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek, otoparka çekildi.