Öğrencisinden öğretmenine: Arkadaşımızın kalemini çalmamayı öğrettiniz ama halkın iradesini siz gasp ettiniz

31 Mart seçim sonuçlarına göre Van-Tuşba’da HDP’nin adayları kazandı. Ancak HDP adayı Yılmaz Berki’ye KHK’lı olduğu gerekçesiyle mazbatası verilmedi. Berki yerine AKP’nin adayı Salih Akman belediye başkanı oldu.



Akman mazbatasını alarak göreve başladı. Belediye meclis toplantısında Akman’ın bir dönem öğrencisi olan Ayşe Minaz da vardı. HDP’den belediye meclis üyesi seçilen Minaz, öğretmeni Salih Akman’a şöyle seslendi:



“Bana arkadaşının kalemini, silgisini çalmamayı sen öğrettin. Ama sistem içinde büyük bir hırsız olmuşsunuz. Siz bu halkın iradesini gasp ederek orada başkan olarak oturmuş olabilirsiniz. Ama size başkan demeyeceğiz.”