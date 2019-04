Ekrem İmamoğlu'nun bu görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlunun paylaştığı video sosyal medyanın gündemine oturdu.



Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda bir çocuk "Her şey çok güzel olacak Ekrem abi" diye seslenen çocuğun heyecanına dikkat çeken İmamoğlu "Bu inanç, bu sevgi yeter bize. Her şey çok güzel olacak." dedi.



Her şey çok güzel olacak twitterda en çok konuşulan konular arasına girdi.