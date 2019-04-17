Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytincilik yapan bir genç, lüks otomobilinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Umurbey Mahallesi Yumurta Tepe yolu üzerinde bir kişinin otomobilinin yanında hareketsiz olarak yattığı ihbarını alan polis ekipleri, olay yerinde 24 yaşındaki Murat A.'nın cansız bedeni ile karşılaştılar. Göğsünden tüfekle yaralandığı öğrenilen ve 112 acil ekiplerinin de müdahale ettiği Murat A.'nın yanında av tüfeği olduğunu gören ekipler, durumu nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na bildirdiler.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde ve otomobilde yaptığı incelemenin ardından Murat A.'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için önce Gemlik Devlet Hastanesi morguna, burada yapılan incelemenin ardından da Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Murat A.'nın olay yerinde bulunan otomobili de çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekilirken,genç zeytincinin ölüm sebebi ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.