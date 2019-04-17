İşte o an! Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım böyle tokalaştı

Turgut Özal'ı anma töreninde karşılaşan Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştı.



Özal için Anıt Mezar'da düzenlenen törene katılan AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ayrılırken CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu mezara geldi. Bu sırada vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım'ı gören İmamoğlu yanına gitti. İmamoğlu ile Binali Yıldırım tokalaştı.