AKP'li Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki

AKP'nin Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, gazeteci Fatih Portakal'ın sosyal medya paylaşımına yanıt verdi. Yavuz, "Fatih Portakal... Bunu FETÖ unsurları ile aynı anda söyledim ama o anlamda ithamım yok. Bir video paylaşmış pot üstüne pot kırmaya devam diye videomu yayınlamış. Basın açıklamasında bulunduktan sonra cevap veriyorum basın mensupları bazı şeyler soruyor cevap veriyorum bir kısmı dışarıda kalmış basın mensuplarının arkadaşlar özür dilerim farkı söyleyip gidecektim dedim gittim. Bunda ne var? Sanki biz düzmece belge bilgi hazırlıyoruz gibi yansıtmanın anlamı ne? Birileri yakaladık diyor. FETÖ unsurları bunu sunuyor servis ediyor'' ifadelerini kullandı.