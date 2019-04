Kaftancıoğlu AKP'li Ali İhsan Yavuz'a video ile seslendi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un 'CHP neden kurguladıkları yeni sistemden veri aktarmadı' sorusuna yanıt verdi.

Islak imzalı tutanakların CHP’nin elinde olmadığını iddia eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’a cevap CHP İstanbul İl Başkanı Cana Kaftancıoğlu’ndan geldi. Kaftancıoğlu, kişisel Twitter hesabından CHP Seçim Koordinasyon Merkezi’ndeki ‘ıslak imzalı tutanaklar’ın videosunu paylaştı.

Kaftancıoğlu şu açıklamaları yaptı.

“İstanbul'da sandık başlarından gelen verileri CHP'nin seçmen takip sistemini (intranet) kullanarak topladık ve an be an verileri 12 basın toplantısıyla açıkladık. Havuz medyası paylaşmadıysa biz ne yapalım?

Asıl sorulması gereken; Anadolu Ajansı, oy oranlarını AKP lehine yüksekten açmasına rağmen bir noktadan sonra bu veri akışını neden durdurdu?

Son olarak AA bizden veri istedi de vermedik mi? :)”

Islak imzalı tutanakların elimizde olmadığını iddia eden @aliihsanyavuz54 ‘u bir kez daha SKM'ye davet ediyorum. Tüm ıslak imzalı tutanakları birlikte inceleyebiliriz. Aklıma gelmişken kaç gündür beklediğimiz özür de belki bu defa gelir.