Hindistan'da fırtına: 30 ölü

Hindistan’da etkili olan kum fırtınası ve kuvvetli yağışlar nedeniyle en az 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.



Yetkililer, fırtınanın Madhya Pradesh, Gujarat and Rajasthan eyaletlerinde etkili olduğunu; rüzgârın şiddetinin 50 kilometreye ulaştığını, onlarca eve büyük zarar verdiğini, elektrik direkleri ve ağaçları devirdiğini duyurdu.



Madhya Pradesh eyaletinde Indore ve Dhar bölgelerinde 10 kişinin; Gujarat ve Rajasthan eyaletlerinde de 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.