Kahkahalarıyla gündeme gelen Buket Aydın, mazbata haberini böyle sundu

Seçimlerden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kahkaha ile karşılık veren, Kanal D sunucusu Buket Aydın, bu kez de Ekrem İmamoğlu için 'İBB Başkanı' ifadesini kullanmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimleri öncesinde sürecinde Kanal D’de Buket Aydın’ın konuğu olmuştu. Programda, CHP lideri; partisinin İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin’i kesinlikle kazanacağını belirterek, “Bütün bunları alacağız, ben gerçeği söylüyorum size.” demişti. Sunucu Buket Aydın ise Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini kahkahayla karşılamıştı. Buket Aydın'ın bu tavrı, çok eleştirilmiş, birçok kesimden tepkiyle karşılanmıştı.

'İBB BAŞKANI' DEMEDİ

Çok tartışılan bu yayının ardından CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün mazbatasını alarak resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Gözler yine Buket Aydın'ın hazırladığı haber bültenine çevrildi. Sunucu Aydın, bu kez gayet ciddi bir tavırla İmamoğlu'nun mazbatasını aldığını duyurdu. Ayrıca Buket Aydın'ın haberleri sunarken İmamoğlu için, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" dememesi gözlerden kaçmadı.