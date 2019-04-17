AKP'nin 'Teşekkürler İstanbul Gönül Belediyeciliği Kazandı' pankartları söküldü

Seçimleri kaybeden AKP'nin İstanbul'un 4 bir tarafına astığı 'Teşekkürler İstanbul Gönül Belediyeciliği Kazandı' pankartları, akşam saatlerinde İBB çalışanları tarafından söküldü.

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde İstanbul’u kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından mazbatasını alarak resmen İBB Başkanı oldu. AKP'nin İstanbul'un dört bir yanına seçimi kazanmış gibi astırdığı 'Teşekkürler İstanbul Gönül Belediyeciliği Kazandı' pankartları, akşam saatlerinde İBB çalışanları tarafından söküldü.