İsmail Küçükkaya sordu... İmamoğlu: Yapmayın!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan gelen Kürt seçmenlere ilişkin soruya canlı yayında yanıt verdi.



Fox Tv sunucusu İsmail Küçükkaya sosyal medyada gelen Kürt seçmenlere ilişkin soruyu İmamoğlu'na sordu. "Yapmayın" deyip söze başlayan İmamoğlu "Hem sınıflandırmak, hem kutuplaştırmak hem ayrıştırmak. Alevi, Kürt, Sünni… Saymak bile bölmektir. Tabi ki Kürt vatandaşımın oyunu alacağım, ayrı bir yere koymak yerine bir bütünün parçası olmak gerektiğini düşünüyorum." diye yanıt verdi.