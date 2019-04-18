İmamoğlu'ndan 3 büyüklere mesaj

FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, futbolla alakalı sorulan sorulara yanıt verdi.



İsmail Küçükkaya'nın, "Başakşehir'e destek olacak mısınız?" sorusunu da yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, "Bir Büyükşehir Başkanı'nın işi spor kulübü yaratmak değildir. Ben çok şanslıyım. 1903'te kurulmuş Beşiktaş, 1905'te kurulmuş Galatasaray ve 1907'de kurulmuş Fenerbahçe gibi dünya markalarının yer aldığı şehri yöneteceğim. Bu kulüplerin, İstanbul'u dünyada tanıtmaları için bir odak noktası olurum. Benim işim bir spor kulübü yaratmak ve ona destek olmak değil." ifadelerini kullandı.