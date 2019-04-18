Kılıçdaroğlu öz eleştiri yaptı... O üç ili saydı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.



Kılıçdaroğlu, "Halkın sağduyusuna güvendik. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya'yı kazandık. Elbette bir başarı elde ettik ama Bursa'da Zonguldak'ta başarı elde edemedik. Bursa içimde bir yaradır. Bursa'da bir eksiğimiz hatamız var. Zonguldak'ta, Giresun'da adaylarımız kazanamadı. Elbette halkı suçlamıyoruz. Bir eksiklik varsa bizimdir. Geriye dönük süreci masaya yatırmalıyız." ifadelerini kullandı.