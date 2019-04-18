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Çocuklarından İmamoğlu'na zor soru

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk mesai gününde Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin binasında çocuklarından gelen soruları açıkladı.

İşinin zor olduğunu belirten İmamoğlu'na çocuklarından gelen soruları şöyle anlattı; "Ortanca oğlum bu binayı ne zaman kütüphane yapacaksın? diye sordu. Büyük oğlum öğrenci indirimini sordu öğrencilerle ilgili. Küçük kızım beni öpmekle yetindi." ifadelerini kullandı.
cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2019 Perşembe, 11:56

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