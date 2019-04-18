Çocuklarından İmamoğlu'na zor soru

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk mesai gününde Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin binasında çocuklarından gelen soruları açıkladı.



İşinin zor olduğunu belirten İmamoğlu'na çocuklarından gelen soruları şöyle anlattı; "Ortanca oğlum bu binayı ne zaman kütüphane yapacaksın? diye sordu. Büyük oğlum öğrenci indirimini sordu öğrencilerle ilgili. Küçük kızım beni öpmekle yetindi." ifadelerini kullandı.