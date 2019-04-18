İmamoğlu'na 'Erdoğan' sorusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk mesai gününde Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin binasında konuştu.



İmamoğlu bir gazetecinin "Sayın Cumhurbaşkanı hafta sonları İstanbul'a geliyor. Bu hafta sonu da İstanbul'a gelecek. Karşılamaya gidecek misiniz?" sorusuna "Benim sorumluluğun neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Bundan yana kimsenin şüphesi olmasın. Biz normalleşmenin ve kucaklaşmanın yanındayız. El sıkmaya fırsatımızı varsa elini sıkarız, daha fazla fırsatımız varsa kucaklarız, daha fazla fırsatımız varsa konuşuruz" diye yanıtladı. İmamoğlu, "Saraçhane'ye sık geliyor. Davet edecek misiniz?" sorusuna "Kesinlikle davet edeceğim. Bu ülkenin her makamı, her kişisi buraya davet edilmelidir. Bir arada iş üretmeliyiz. Bizden kimse partizan bir dil beklemesin. Biz bu şehri barıştırmaya geliyoruz" yanıtını verdi.