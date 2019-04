Erdoğan: Ey Financial Times

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Konfederasyonu'nun düzenlediği uluslararası 'İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar' konferansında Financial Times'ı hedef aldı. Erdoğan, Financial Times hakkında "Ya sen ne yazarsan yaz, benim ülkemin durumu ortada. Ey Financial Times, 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi sen tanıdın mı? Hadi onu da haber yap" diye konuştu.